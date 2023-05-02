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С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
С 5 мая в Свердловской области было составлено 196 протоколов об административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. Утверждается, что большинство из них были составлены из-за шашлыков в лесу и парках.
Кроме этого, с 1 апреля в регионе возбудили 835 административных расследований и 600 административных дел по фактам нарушений требований пожарной безопасности, сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, что сегодня Евгений Куйвашев предложил ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима.
Кроме этого, с 1 апреля в регионе возбудили 835 административных расследований и 600 административных дел по фактам нарушений требований пожарной безопасности, сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
«Только за последние сутки составлено 55 административных протоколов и возбуждено 34 дела»,
– подчеркнули в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня Евгений Куйвашев предложил ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима.
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