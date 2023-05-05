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Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ходе сегодняшнего совещания, на котором обсуждалась ситуация с пожарами в Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев предложил ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима.
Как сообщили в департаменте информационной политики, сейчас власти рассматривают вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Они уверены, что основной причиной возгорания является человеческий фактор.
Он также добавил, что при необходимости будет рассмотрена возможность поощрения за сообщения о фактах умышленных поджогов.
Кроме этого, губернатор на совещании предложил придумать способ поощрения добровольцев, которые помогают бороться с пожарами.
Как сообщили в департаменте информационной политики, сейчас власти рассматривают вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Они уверены, что основной причиной возгорания является человеческий фактор.
«Правоохранительные органы совместно со всеми профильными ведомствами смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где – умышленные поджоги»,
– сказал Евгений Куйвашев.
– сказал Евгений Куйвашев.
Он также добавил, что при необходимости будет рассмотрена возможность поощрения за сообщения о фактах умышленных поджогов.
Кроме этого, губернатор на совещании предложил придумать способ поощрения добровольцев, которые помогают бороться с пожарами.
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