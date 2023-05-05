Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима

«Правоохранительные органы совместно со всеми профильными ведомствами смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где – умышленные поджоги»,



– сказал Евгений Куйвашев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе сегодняшнего совещания, на котором обсуждалась ситуация с пожарами в Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев предложил ужесточить наказание для нарушителей пожарного режима.Как сообщили в департаменте информационной политики, сейчас власти рассматривают вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Они уверены, что основной причиной возгорания является человеческий фактор.Он также добавил, что при необходимости будет рассмотрена возможность поощрения за сообщения о фактах умышленных поджогов.Кроме этого, губернатор на совещании предложил придумать способ поощрения добровольцев, которые помогают бороться с пожарами.