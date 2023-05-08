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В Верхней Пышме в ходе пожаров сгорели 78 садовых домов
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Верхней Пышме сгорели 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек. Сейчас на территории городского округа действуют пять пожаров на площади 4 030 гектаров.
Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
На текущий момент известно, что был локализован один пожар на площади 55 гектар. Помимо этого, было ликвидировано два крупных пожара, общая площадь которых составила 6 204 гектара.
Также из деревни Верхотурка из-за приближения верхового пожара эвакуировали 22 человека.
Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
На текущий момент известно, что был локализован один пожар на площади 55 гектар. Помимо этого, было ликвидировано два крупных пожара, общая площадь которых составила 6 204 гектара.
«Тушением огня занимаются 234 человека и 45 единиц техники. Вчера в городе работал самолет Бе-200, который сбросил 56 тонн воды на у поселка Первомайский. Сегодня в городе работает вертолет Ми-8 МЧС»,
– рассказали в телеграм-канале.
Также из деревни Верхотурка из-за приближения верхового пожара эвакуировали 22 человека.
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