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Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Ивделе пожар, вспыхнувший в чердачном помещении клуба исправительной колонии №62, локализовали. В тушении задействованы пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его данным, возгорание произошло сегодня, 8 мая, в 11.14. Сейчас пожар ликвидируют пожарные расчеты колонии совместно с расчетами ГПС МЧС.
Причины возгорания уточняются.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его данным, возгорание произошло сегодня, 8 мая, в 11.14. Сейчас пожар ликвидируют пожарные расчеты колонии совместно с расчетами ГПС МЧС.
«Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Всего в колонии отбывает наказание около 300 осужденных»,
– сказал Александр Левченко.
Причины возгорания уточняются.
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