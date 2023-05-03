Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали





– сказал Александр Левченко. «Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Всего в колонии отбывает наказание около 300 осужденных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ивделе пожар, вспыхнувший в чердачном помещении клуба исправительной колонии №62, локализовали. В тушении задействованы пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его данным, возгорание произошло сегодня, 8 мая, в 11.14. Сейчас пожар ликвидируют пожарные расчеты колонии совместно с расчетами ГПС МЧС.Причины возгорания уточняются.