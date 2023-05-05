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Из-за пожаров в столицу Урала прибыл министр природных ресурсов и экологии России
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В столицу Урала для обсуждения ситуации с пожарами в Свердловской области прибыл министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он встретится с губернатором и проведет совещание.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», на совещании Евгений Куйвашев должен будет сказать, что региону необходимы дополнительно 76 миллионов рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов повышенной проходимости, а также оборудование для видеопостов. Оно позволит оперативно обнаруживать лесные пожары.
Напомним, что за минувший день площадь пожаров в регионе превысила 54 тысячи гектаров.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», на совещании Евгений Куйвашев должен будет сказать, что региону необходимы дополнительно 76 миллионов рублей на покупку тракторов, бульдозеров и вездеходов повышенной проходимости, а также оборудование для видеопостов. Оно позволит оперативно обнаруживать лесные пожары.
Напомним, что за минувший день площадь пожаров в регионе превысила 54 тысячи гектаров.
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