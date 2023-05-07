Возрастное ограничение 18+
Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров достигла 54 157 гектаров. По данным на 8 мая 09.00, в регионе было зарегистрировано 64 пожара.
Как сообщают в региональном департаменте информационной политики, из 64 пожаров локализовано только 16.
По данным телеграм-канала «Не для протокола» в Свердловской области действуют 23 крупных пожара, которые еще не удалось локализовать:
– Верхняя Пышма – 1 пожар на площади 6 690 га;
– Асбест – 3 пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;
– Реж – 2 пожара на площади 6 260 га;
– Невьянск – 1 пожар на площади 1 240 га;
– Байкаловский район – 1 пожар на площади 3 344 га;
– Ирбитский район – 2 пожара на площади 3 844 га;
– Тугулым – 3 пожара на площади 5 278 га;
– Березовский – 2 пожара на площади 1 449 га;
– Пышминский район – 1 пожар на площади 2 574 га;
– Артемовский – 2 пожара на площади 4 105 га;
– Талица – 1 пожар на площади 4 000 га;
– Сухой Лог – 2 пожара на площади 2000 га;
– Ревда – 1 пожар на площади 1 500 га;
– Сосьва – 1 пожар на площади 1 600 га.
В тушении задействованы 4807 специалистов и тысячи волонтеров. Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76.
Как сообщают в региональном департаменте информационной политики, из 64 пожаров локализовано только 16.
«Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артёмовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Берёзовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе»,
– говорится в сообщении ДИПа.
По данным телеграм-канала «Не для протокола» в Свердловской области действуют 23 крупных пожара, которые еще не удалось локализовать:
– Верхняя Пышма – 1 пожар на площади 6 690 га;
– Асбест – 3 пожара на площади 6 500 га. Огонь отходит от поселка Красноармейский, но угроза сохраняется;
– Реж – 2 пожара на площади 6 260 га;
– Невьянск – 1 пожар на площади 1 240 га;
– Байкаловский район – 1 пожар на площади 3 344 га;
– Ирбитский район – 2 пожара на площади 3 844 га;
– Тугулым – 3 пожара на площади 5 278 га;
– Березовский – 2 пожара на площади 1 449 га;
– Пышминский район – 1 пожар на площади 2 574 га;
– Артемовский – 2 пожара на площади 4 105 га;
– Талица – 1 пожар на площади 4 000 га;
– Сухой Лог – 2 пожара на площади 2000 га;
– Ревда – 1 пожар на площади 1 500 га;
– Сосьва – 1 пожар на площади 1 600 га.
В тушении задействованы 4807 специалистов и тысячи волонтеров. Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».