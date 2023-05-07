Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров





– говорится в сообщении ДИПа. «Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артёмовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Берёзовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров достигла 54 157 гектаров. По данным на 8 мая 09.00, в регионе было зарегистрировано 64 пожара.Как сообщают в региональном департаменте информационной политики, из 64 пожаров локализовано только 16.По данным телеграм-канала «Не для протокола» в Свердловской области действуют 23 крупных пожара, которые еще не удалось локализовать:В тушении задействованы 4807 специалистов и тысячи волонтеров. Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76.