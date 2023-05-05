Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС

– заявил Иван Соломин.

«В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошёл к окраинам населенных пунктов»,