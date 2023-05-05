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Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Из-за масштабных пожаров еще в трех поселках Свердловской области объявили режим чрезвычайной ситуации. На этот раз режим ЧС ввели в Ольховке, Верхотурке и Первомайском в Верхнепышминском городском округе.
Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
По его словам, ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. Он также подчеркнул, что большую помощь оказывают волонтерны, пришедшие добровольцами бороться с огнем.
Напомним, что ранее режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Режевского городского округа, а также в Асбесте и в Ревде.
Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
«В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС, в том числе в поселках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошёл к окраинам населенных пунктов»,
– заявил Иван Соломин.
По его словам, ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. Он также подчеркнул, что большую помощь оказывают волонтерны, пришедшие добровольцами бороться с огнем.
Напомним, что ранее режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Режевского городского округа, а также в Асбесте и в Ревде.
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