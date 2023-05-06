Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Администрация городского округа Верхней Пышмы объявила сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами. Людей просят брать лопаты и канистры.
Напомним, что вчера о помощи в тушении пожаров просил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Лесные пожары снова разгорелись. Требуются волонтеры с лопатами и канистрами. Обращаться в Исетскую администрацию по улице Дружбы, 1а для распределения»,
– говорится в сообщении администрации.
Напомним, что вчера о помощи в тушении пожаров просил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».