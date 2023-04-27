Мэр Березовского попросил у добровольцев помощи в борьбе с пожарами





написал Евгений Писцов в своем телеграм-канале. «Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов попросил о помощи в локализации лесных пожаров. По его словам, количество очагов увеличивается, а ветер способствует распространяю огня. В связи с этим необходима помощь добровольцев.Добровольцам необходимо проливать кромки пожаров ранцевыми огнетушителями. Заявляется, что вместе с волонтерами будут работать обученные специалисты. Со слов главы Березовского, помощь нужна в Лосином, Сарапулке, Ключевске, Солнечном, Зеленом Доле.Сбор волонтеров состоялся сегодня в 14.00 в ученом классе ЕДДС на улице Гагарина, 1 в Березовском. Там добровольцы после инструктажа получили огнетушители, питьевую воду и баллончики от клещей.На текущий момент известно, что в ЕДДС прибыло 18 добровольцев. Восемь выехали в Ключевск, десять – в Солнечный и Зеленый Дол.