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Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
Происшествия
Фото: Иван Карташов / vk.com
Службы лесного хозяйства заявили, что природный пожар не является причиной возгорания на складах с порохом в поселке Первомайский в Свердловской области.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая на складах с порохом в Первомайском вспыхнул пожар. В связи с этим жителей поселка стали эвакуировать. Позже огнеборцам удалось локализовать огонь на площади 960 квадратных метров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалессохраны», региональная диспетчерская служба лесного хозяйства утверждает, что огонь двигался в лес со стороны складов. Это было зафиксировано системой видеонаблюдения «Лесной дозор», передает лесопожарная служба.
По словам главы Режевского городского округа Ивана Карташова, тушение пожара продолжается.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая на складах с порохом в Первомайском вспыхнул пожар. В связи с этим жителей поселка стали эвакуировать. Позже огнеборцам удалось локализовать огонь на площади 960 квадратных метров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалессохраны», региональная диспетчерская служба лесного хозяйства утверждает, что огонь двигался в лес со стороны складов. Это было зафиксировано системой видеонаблюдения «Лесной дозор», передает лесопожарная служба.
По словам главы Режевского городского округа Ивана Карташова, тушение пожара продолжается.
«Рассвет встретили в Первомайском. Здесь продолжается тушение пожара. Складские помещения удалось отстоять. Сейчас работа ведется в лесах вокруг них»,
– написал на своей странице во «ВКонтакте» Иван Карташов.
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