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В свердловском поселке Первомайский из-за пожаров вспыхнули склады с порохом
Происшествия
Фото: Иван Карташов / vk.com
В поселке Первомайский в Свердловской области из-за пожаров загорелись склады с порохом. На месте уже работают спасатели. Жителей поселка эвакуируют.
Он также объявил на территории округа режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, информация о пожаре в складских помещениях поступила в 22.27. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.
По предварительным сведениям, пострадавших нет.
ТАСС передает, что три склада удалось спасти от огня. Еще два склада сгорели на площади почти одной тысячи квадратных метров, пишет информационное агентство со ссылкой на экстренные службы.
«Начата эвакуация жителей поселка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте»,
– написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Режевского городского округа Иван Карташов.
Он также объявил на территории округа режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, информация о пожаре в складских помещениях поступила в 22.27. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.
По предварительным сведениям, пострадавших нет.
ТАСС передает, что три склада удалось спасти от огня. Еще два склада сгорели на площади почти одной тысячи квадратных метров, пишет информационное агентство со ссылкой на экстренные службы.
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