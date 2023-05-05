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Площадь пожара на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге в два раза увеличилась площадь пожара на промышленной площадке на улице Базальтовой. Огонь перекинулся на растительность.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Горят растительность и два складских помещения, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.
В тушении пожара участвует 61 огнеборец, задействовано 15 единиц спецтехники. Принимаются все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой зданий и ветреной погодой.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Горят растительность и два складских помещения, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.
В тушении пожара участвует 61 огнеборец, задействовано 15 единиц спецтехники. Принимаются все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой зданий и ветреной погодой.
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