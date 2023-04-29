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Крупный пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На промышленной площадке на улице Базальтовой в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС рассказали, что загорелся пластиковый мусор на территории промышленной площадки. Огнем охвачены уже два складских помещения. На складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.
Информации о пострадавших в пожаре не поступало.
В пресс-службе МЧС рассказали, что загорелся пластиковый мусор на территории промышленной площадки. Огнем охвачены уже два складских помещения. На складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.
«Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара»,
– отметили в МЧС.
Информации о пострадавших в пожаре не поступало.
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