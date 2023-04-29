Крупный пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге





– отметили в МЧС. «Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На промышленной площадке на улице Базальтовой в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров.В пресс-службе МЧС рассказали, что загорелся пластиковый мусор на территории промышленной площадки. Огнем охвачены уже два складских помещения. На складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.Информации о пострадавших в пожаре не поступало.