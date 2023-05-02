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Увеличилось число природных пожаров в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки увеличилось число природных пожаров. При этом их площадь уменьшилась с 296 до 214 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 3 мая, в лесах области зафиксировано восемь пожаров на площади 156 гектаров. Еще вчера сообщалось о четырех возгораниях на площади 241 гектара.
Также действует один пожар на землях обороны и безопасности на площади 55 гектаров. Еще один пожар зафиксирован на землях населенных пунктов, его площадь составляет три гектара.
Отметим, что, по данным главы МЧС Александра Куренкова, в Свердловской области зафиксировано больше всего термических точек среди регионов России.
По данным на 3 мая, в лесах области зафиксировано восемь пожаров на площади 156 гектаров. Еще вчера сообщалось о четырех возгораниях на площади 241 гектара.
Также действует один пожар на землях обороны и безопасности на площади 55 гектаров. Еще один пожар зафиксирован на землях населенных пунктов, его площадь составляет три гектара.
Отметим, что, по данным главы МЧС Александра Куренкова, в Свердловской области зафиксировано больше всего термических точек среди регионов России.
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