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В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась до 296 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последние сутки площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась до 296 гектаров. Еще вчера сообщалось, что горит 1921 гектар леса.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 2 мая, зафиксировано четыре пожара в лесах на площади 241 гектара. Вчера действовало три лесных пожара на площади 276 гектаров.
Также сократилась площадь пожара на землях обороны и безопасности – с 1645 гектаров до 55 гектаров.
Всего в России на территории 12 регионов действуют 40 лесных пожаров на площади 3 798 гектаров.
По данным Авиалесоохраны на 00.00 2 мая, зафиксировано четыре пожара в лесах на площади 241 гектара. Вчера действовало три лесных пожара на площади 276 гектаров.
Также сократилась площадь пожара на землях обороны и безопасности – с 1645 гектаров до 55 гектаров.
Всего в России на территории 12 регионов действуют 40 лесных пожаров на площади 3 798 гектаров.
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