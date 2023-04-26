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В пострадавшей от пожара Сосьве обнаружили новые очаги тления
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцы ликвидируют новые очаги тления в свердловском поселке Сосьва, где недавно из-за масштабного пожара сгорели более 100 домов и погибли два человека.
В пресс-службе МЧС рассказали, что днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка. Огнеборцы установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. Открытого горения не наблюдается.
В районе «Биржи №4» очаги тления ликвидируют восемь пожарных и три единицы спецтехники. В проливке очагов в районе «Новой биржи» задействованы 12 человек и четыре спецмашины.
В пресс-службе МЧС рассказали, что днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка. Огнеборцы установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. Открытого горения не наблюдается.
В районе «Биржи №4» очаги тления ликвидируют восемь пожарных и три единицы спецтехники. В проливке очагов в районе «Новой биржи» задействованы 12 человек и четыре спецмашины.
«Для организации бесперебойной подачи воды к очагам тления следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. В его составе находится пожарная насосная станция. Угрозы для населения нет»,
– добавили в МЧС.
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