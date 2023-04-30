Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла до 1921 гектара





– рассказали в «Авиалесоохране». «На тушении задействовано 2 548 человек, 538 единиц техники, 9 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 30 воздушных судов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Площадь природных пожаров на территории Свердловской области за минувшие сутки выросла с 1770 до 1921 гектара. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».По данным лесопожарной службы на 1 мая 02.00, огнеборцы сократили площадь пожаров на землях лесного фонда региона с 420 до 276 гектаров, сократив количество пожаров с восьми до трех. Однако пожар на землях обороны и безопасности за последний день вырос с 1 350 до 1 645 гектаров.Всего, по последним данным, на землях лесного фонда России действовал 31 лесной пожар. Еще пять пожаров регистрировались на землях иного назначения.