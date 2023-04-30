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Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла до 1921 гектара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь природных пожаров на территории Свердловской области за минувшие сутки выросла с 1770 до 1921 гектара. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 1 мая 02.00, огнеборцы сократили площадь пожаров на землях лесного фонда региона с 420 до 276 гектаров, сократив количество пожаров с восьми до трех. Однако пожар на землях обороны и безопасности за последний день вырос с 1 350 до 1 645 гектаров.
Всего, по последним данным, на землях лесного фонда России действовал 31 лесной пожар. Еще пять пожаров регистрировались на землях иного назначения.
По данным лесопожарной службы на 1 мая 02.00, огнеборцы сократили площадь пожаров на землях лесного фонда региона с 420 до 276 гектаров, сократив количество пожаров с восьми до трех. Однако пожар на землях обороны и безопасности за последний день вырос с 1 350 до 1 645 гектаров.
Всего, по последним данным, на землях лесного фонда России действовал 31 лесной пожар. Еще пять пожаров регистрировались на землях иного назначения.
«На тушении задействовано 2 548 человек, 538 единиц техники, 9 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 30 воздушных судов»,
– рассказали в «Авиалесоохране».
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