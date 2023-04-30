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За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки сотрудники уральской «Авиалесоохраны» ликвидировали девять природных пожаров на площади 1304 гектара. Такие сведения приводит департамент информационной политики региона.
Сегодня борьба с огнем продолжается в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах, подчеркнули в ДИПе.
Напомним, что сегодня пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила о девяти пожарах на площади 1770 гектаров.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по телефону лесной охраны: 8-(800)-100-94-00, – по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Сегодня борьба с огнем продолжается в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах, подчеркнули в ДИПе.
Напомним, что сегодня пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила о девяти пожарах на площади 1770 гектаров.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по телефону лесной охраны: 8-(800)-100-94-00, – по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
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