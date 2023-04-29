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Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь пожаров в Свердловской области сократилась с 2 043 до 1770 гектаров. Однако выросло их число. Вчера «Авиалесоохрана» сообщала о семи пожарах, сегодня стало известно о девяти.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 30 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовало восемь пожаров на площади, пройденной огнем, 420 гектаров. Пожар на землях обороны и безопасности по последним данным остается на площади 1 350 гектаров.
Всего за последний день в России проводилось тушение 43 лесных пожаров на общей площади 5 472 гектара. В борьбе с огнем задействовано 2 284 человека, 483 единицы техники.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 30 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовало восемь пожаров на площади, пройденной огнем, 420 гектаров. Пожар на землях обороны и безопасности по последним данным остается на площади 1 350 гектаров.
Всего за последний день в России проводилось тушение 43 лесных пожаров на общей площади 5 472 гектара. В борьбе с огнем задействовано 2 284 человека, 483 единицы техники.
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