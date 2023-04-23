В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки специалисты лесопожарных служб зафиксировали на территории Свердловской области семь пожаров на общей площади 2 043 гектара.Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 29 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовало шесть пожаров на площади, пройденной огнем, 693 гектара. Также «Авиалесоохрана» сообщила об одном пожаре на землях, относящихся к территории обороны и безопасности. Его площадь составила 1 350 гектаров.Всего в России за последний день проводилось тушение 35 лесных пожаров на общей площади 5 376 гектаров.