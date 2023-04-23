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В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров

14.00 Суббота, 29 апреля 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки специалисты лесопожарных служб зафиксировали на территории Свердловской области семь пожаров на общей площади 2 043 гектара.

Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», по данным на 29 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовало шесть пожаров на площади, пройденной огнем, 693 гектара. Также «Авиалесоохрана» сообщила об одном пожаре на землях, относящихся к территории обороны и безопасности. Его площадь составила 1 350 гектаров.

Всего в России за последний день проводилось тушение 35 лесных пожаров на общей площади 5 376 гектаров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:36 В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
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12:04 Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
11:27 На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
10:43 В Заречном ищут нуждающуюся в медицинской помощи 60-летнюю женщину
09:47 Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге
21:05 В Каменске-Уральском — смертельное ДТП
20:51 Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
20:08 В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
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18:47 Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
18:24 Саду Нурова срочно нужны трудолюбивые екатеринбуржцы
17:54 Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
17:33 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
17:20 Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее
16:53 На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
16:27 По факту ДТП с полицейским автозаком в Екатеринбурге проводится проверка
15:51 В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР
15:25 Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
14:56 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров
14:21 На улице Готвальда в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак
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