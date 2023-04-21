В Каменске-Уральском — смертельное ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с жертвами пришло из Каменска-Уральского.Информация пока крайне скудная. Как пишет телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», на остановке «Лесная» произошло столкновение мотоцикла с инкассаторской машиной. Судя по распространяемым видеокадрам, мотоциклист погиб. В коротком видеоролике можно успеть увидеть человека, лежащего возле подмятого под бронированную машину байка. Пострадавший не двигается, со стороны обломков мотоцикла обильно натекла кровь.Ни об обстоятельствах произошедшего, ни о личности погибшего на данный момент информации нет.