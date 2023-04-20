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Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле к административной ответственности привлекут родителей трёх местных подростков, хулиганивших на железнодорожных путях на станции «Старатель». Взрослым вменяют неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации).
Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк» детей застали за тем, что они укладывали камни на рельсы, создавая при этом смертельную опасность не только для себя, но и для других людей. Свидетели таких «экспериментов» обратились в полицию. Когда полицейские прибыли на станцию «Старатель», дети ещё были там и продолжали свои опасные игры. Их поймали «с поличным».
За малым возрастом спроса с хулиганствующей троицы не добиться — самому младшему из них всего 11 лет, а старшему 15. С ними провела воспитательную беседу начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик.
Инцидент на станции «Старатель» произошёл в конце прошлой недели, 23 апреля.
Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк» детей застали за тем, что они укладывали камни на рельсы, создавая при этом смертельную опасность не только для себя, но и для других людей. Свидетели таких «экспериментов» обратились в полицию. Когда полицейские прибыли на станцию «Старатель», дети ещё были там и продолжали свои опасные игры. Их поймали «с поличным».
За малым возрастом спроса с хулиганствующей троицы не добиться — самому младшему из них всего 11 лет, а старшему 15. С ними провела воспитательную беседу начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик.
Инцидент на станции «Старатель» произошёл в конце прошлой недели, 23 апреля.
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