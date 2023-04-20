Возрастное ограничение 18+

Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка

18.47 Пятница, 28 апреля 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле к административной ответственности привлекут родителей трёх местных подростков, хулиганивших на железнодорожных путях на станции «Старатель». Взрослым вменяют неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации).

Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк» детей застали за тем, что они укладывали камни на рельсы, создавая при этом смертельную опасность не только для себя, но и для других людей. Свидетели таких «экспериментов» обратились в полицию. Когда полицейские прибыли на станцию «Старатель», дети ещё были там и продолжали свои опасные игры. Их поймали «с поличным».

За малым возрастом спроса с хулиганствующей троицы не добиться — самому младшему из них всего 11 лет, а старшему 15. С ними провела воспитательную беседу начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик.

Инцидент на станции «Старатель» произошёл в конце прошлой недели, 23 апреля.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Мальчика унесло на льдине по Туре
20 апреля 2023
Накануне в ДТП на улице Нижнего Тагила пострадала 6-летняя пассажирка
19 апреля 2023
Нижнетагильский «снаряд» оказался безопасным
19 апреля 2023
Растратчика средств с чужой банковской карты задержали в Нижнем Тагиле
27 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:05 В Каменске-Уральском — смертельное ДТП
20:51 Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
20:08 В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
19:40 Аудиоквест по Эльмашу появился в мобильном приложении
18:47 Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
18:24 Саду Нурова срочно нужны трудолюбивые екатеринбуржцы
17:54 Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
17:33 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
17:20 Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее
16:53 На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
16:27 По факту ДТП с полицейским автозаком в Екатеринбурге проводится проверка
15:51 В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР
15:25 Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
14:56 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров
14:21 На улице Готвальда в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак
13:55 Электрослесарь в Свердловской области получит 800 тысяч рублей за травму на производстве
13:23 Из-за ночной репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют шесть улиц
12:52 В майские праздники на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение
12:27 Терминалы для покупки билетов установили на автовокзале в Екатеринбурге
11:56 В Сосьве начался капремонт двух пострадавших от огня многоквартирных домов
11:21 В Реже возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка во время пожара
10:50 Уральские операторы связи попросили Мишустина не допустить принятия документа по тарифам на размещение сетей
10:25 Во время пожара в частном доме в Реже погиб восьмилетний мальчик
09:46 Сезон весенней охоты приостановили в Свердловской области
09:14 В Сосьве по делу о разрушительном пожаре задержали двух человек
20:51 Площадь между «протестным» сквером и Драмтеатром в Екатеринбурге обретёт новый облик
Все новости Свердловской области
17:34 Белгородский губернатор подтвердил гибель двоих жителей в Журавлевке
17:02 СК: министр соцполитики Нижегородской области задержана, ее подозревают во взятке стройматериалами
16:26 В Омске замдиректора департамента имущественных отношений заключен под стражу на два месяца
15:42 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:21 В московской школе у ученицы в рюкзаке взорвался и загорелся пауэрбанк
14:55 Минпромторг: в России удалось на 100% «импортозаместить» производство алюминиевых банок
14:28 В Элисте взорвался газ в квартире жилой пятиэтажки
13:55 В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли
13:47 В Омской области бабушка прокатила губернатора по сгоревшей деревне
12:26 В Самаре арестован региональный министр строительства
12:10 СМИ: иркутский ветеран, прошедший Чечню и Афганистан, осужден на три года за посты в телеграме
11:20 Блогер Елена Блиновская на допросе признала вину и раскаялась, заявили в СК
11:12 МЧС: угроза населенным пунктам в связи с пожарами в Курганской области снята
17:27 В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
17:11 В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
16:25 В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
15:48 Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
15:01 В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
14:24 СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
14:18 В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
14:09 В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
13:19 В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
12:26 СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
11:43 В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
11:08 СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
10:45 На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
Все новости России и мира
21:05 В Каменске-Уральском — смертельное ДТП
20:51 Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
20:08 В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
19:40 Аудиоквест по Эльмашу появился в мобильном приложении
18:47 Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
18:24 Саду Нурова срочно нужны трудолюбивые екатеринбуржцы
17:54 Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
17:33 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
17:20 Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее
16:53 На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
16:27 По факту ДТП с полицейским автозаком в Екатеринбурге проводится проверка
15:51 В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР
15:25 Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
14:56 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров
14:21 На улице Готвальда в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак
13:55 Электрослесарь в Свердловской области получит 800 тысяч рублей за травму на производстве
13:23 Из-за ночной репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют шесть улиц
13:15 В Прикамском Росреестре ответили на вопросы кадастрового учета объектов недвижимости
13:12 Искусственные нейроны на страже настоящих: ученые Пермского Политеха обучили нейросеть диагностировать болезнь Альцгеймера
12:52 В майские праздники на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение
12:27 Терминалы для покупки билетов установили на автовокзале в Екатеринбурге
11:56 В Сосьве начался капремонт двух пострадавших от огня многоквартирных домов
11:21 В Реже возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка во время пожара
10:50 Уральские операторы связи попросили Мишустина не допустить принятия документа по тарифам на размещение сетей
10:28 В Пермском крае должники по алиментам будут трудиться на благо общества
10:25 Во время пожара в частном доме в Реже погиб восьмилетний мальчик
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK