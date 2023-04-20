Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле к административной ответственности привлекут родителей трёх местных подростков, хулиганивших на железнодорожных путях на станции «Старатель». Взрослым вменяют неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации).Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк» детей застали за тем, что они укладывали камни на рельсы, создавая при этом смертельную опасность не только для себя, но и для других людей. Свидетели таких «экспериментов» обратились в полицию. Когда полицейские прибыли на станцию «Старатель», дети ещё были там и продолжали свои опасные игры. Их поймали «с поличным».За малым возрастом спроса с хулиганствующей троицы не добиться — самому младшему из них всего 11 лет, а старшему 15. С ними провела воспитательную беседу начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик.Инцидент на станции «Старатель» произошёл в конце прошлой недели, 23 апреля.