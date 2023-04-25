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Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На 83-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика. В ДТП пострадал один человек.
По предварительной информации, водитель фуры DAF ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и резко затормозил из-за остановившейся впереди него неустановленной легковушки. После этого фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Foton.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика Foton. Бригада скорой помощи доставила его в Богдановичскую ЦРБ.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения движение на трассе временно было перекрыто. Сейчас движение транспорта восстановлено. Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.
По предварительной информации, водитель фуры DAF ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и резко затормозил из-за остановившейся впереди него неустановленной легковушки. После этого фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Foton.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика Foton. Бригада скорой помощи доставила его в Богдановичскую ЦРБ.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения движение на трассе временно было перекрыто. Сейчас движение транспорта восстановлено. Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.
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