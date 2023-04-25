Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 83-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика. В ДТП пострадал один человек.По предварительной информации, водитель фуры DAF ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и резко затормозил из-за остановившейся впереди него неустановленной легковушки. После этого фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Foton.В результате ДТП пострадал водитель грузовика Foton. Бригада скорой помощи доставила его в Богдановичскую ЦРБ.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения движение на трассе временно было перекрыто. Сейчас движение транспорта восстановлено. Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.