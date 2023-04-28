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По факту ДТП с полицейским автозаком в Екатеринбурге проводится проверка
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге по факту ДТП с участием автомобиля полиции на улице Готвальда проводится процессуальная проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что сегодня днем на улице Готвальда столкнулись полицейский автозак и автомобиль Chevrolet. От удара машина полиции опрокинулась.
Есть пострадавшие в результате ДТП из числа тех, кто перевозился в спецавтомобиле. По предварительной информации, один из задержанных, находившийся в кузове автозака, сломал ногу.
Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки. Следователи СКР проводят осмотр места аварии, опрашивают очевидцев и участников ДТП. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, установят в ходе соответствующего экспертного исследования.
Напомним, что сегодня днем на улице Готвальда столкнулись полицейский автозак и автомобиль Chevrolet. От удара машина полиции опрокинулась.
Есть пострадавшие в результате ДТП из числа тех, кто перевозился в спецавтомобиле. По предварительной информации, один из задержанных, находившийся в кузове автозака, сломал ногу.
Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки. Следователи СКР проводят осмотр места аварии, опрашивают очевидцев и участников ДТП. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, установят в ходе соответствующего экспертного исследования.
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