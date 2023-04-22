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На улице Готвальда в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак
Происшествия
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
В Екатеринбурге на улице Готвальда полицейский автозак столкнулся с автомобилем Chevrolet и опрокинулся.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, автозак перевозил пять задержанных. Их сопровождали четверо полицейских.
По словам очевидцев, автозак ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной и на большой скорости столкнулся с легковушкой. Полицейским пришлось эвакуироваться через окно кабины. Задержанных вытащили через люк в крыше.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на месте происшествия работают автоинспекторы, они обеспечиваются безопасный проезд данного участка. Обстоятельства ДТП выясняются.
К месту аварии также приехали две бригады скорой помощи и еще один автозак, в которых пересадили задержанных.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев, автозак перевозил пять задержанных. Их сопровождали четверо полицейских.
По словам очевидцев, автозак ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной и на большой скорости столкнулся с легковушкой. Полицейским пришлось эвакуироваться через окно кабины. Задержанных вытащили через люк в крыше.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на месте происшествия работают автоинспекторы, они обеспечиваются безопасный проезд данного участка. Обстоятельства ДТП выясняются.
К месту аварии также приехали две бригады скорой помощи и еще один автозак, в которых пересадили задержанных.
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