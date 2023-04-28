В Реже возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка во время пожара

– добавили в пресс-службе свердловского главка МВД.

«По предварительным сведениям, учащийся средней общеобразовательной школы №1, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям»,