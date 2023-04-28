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В Реже возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка во время пожара
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Реже по факту гибели восьмилетнего мальчика во время пожара возбудили уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что днем 27 апреля загорелся частный дом на улице Советской в Реже. В результате пожара погиб восьмилетний мальчик. По данному факту Режевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, очаг возгорания расположен в районе автомобиля, стоявшего во дворе дома. Следователь СКР вместе с сотрудниками МЧС и полиции рассматривают несколько версий случившегося.
Напомним, что днем 27 апреля загорелся частный дом на улице Советской в Реже. В результате пожара погиб восьмилетний мальчик. По данному факту Режевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, очаг возгорания расположен в районе автомобиля, стоявшего во дворе дома. Следователь СКР вместе с сотрудниками МЧС и полиции рассматривают несколько версий случившегося.
«По предварительным сведениям, учащийся средней общеобразовательной школы №1, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям»,
– добавили в пресс-службе свердловского главка МВД.
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