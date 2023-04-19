Возрастное ограничение 18+
Во время пожара в частном доме в Реже погиб восьмилетний мальчик
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Во время пожара в частном доме на улице Советской в Реже погиб восьмилетний мальчик. Трагедия произошла днем 27 апреля.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 72 квадратных метров сгорел частный жилой дом и автомобиль ОКА. Сообщение о возгорании поступило в 13.55. В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 14.05.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на отца погибшего мальчика, ребенок находился дома на дистанционном обучении. Мать была на работе в больнице, а отец уехал под Артемовский.
Прокуратура в связи с пожаром организовала проверку. Точную причину возгорания установят по результатам пожаро-технической экспертизы. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По предварительным данным, проживающая в доме семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 72 квадратных метров сгорел частный жилой дом и автомобиль ОКА. Сообщение о возгорании поступило в 13.55. В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 14.05.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на отца погибшего мальчика, ребенок находился дома на дистанционном обучении. Мать была на работе в больнице, а отец уехал под Артемовский.
«В обед еще с ним созванивались, всё нормально было. А потом мне друг позвонил, сказал, что где-то в нашей стороне дом горит, я помчался домой, но минут двадцать точно ехать, было уже поздно»,
– рассказал отец мальчика.
Прокуратура в связи с пожаром организовала проверку. Точную причину возгорания установят по результатам пожаро-технической экспертизы. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По предварительным данным, проживающая в доме семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
19 апреля 2023
19 апреля 2023
На пилораме в Первоуральске произошел пожар
25 апреля 2023
25 апреля 2023
Пожар площадью 140 квадратных метров произошел в Алапаевске
23 апреля 2023
23 апреля 2023
В Тавде продолжают пылать частные дома
21 апреля 2023
21 апреля 2023