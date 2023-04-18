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В Горном Щите водитель ВАЗ сбил девочку на пешеходном переходе
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В поселке Горный Щит в Екатеринбурге водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. ДТП произошло вчера днем на улице Ленина, 14.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-21053 ехал по улице Ленина со стороны Титова в направлении Буденного и сбил девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 10-летнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем легковушки находился 74-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он рассказал, что подъезжал к пешеходному переходу, когда неожиданно с прилегающей дороги задним ходом стала выезжать Газель. Водитель начал объезжать машину и не сразу увидел девочку, переходящую дорогу. Он предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-21053 ехал по улице Ленина со стороны Титова в направлении Буденного и сбил девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 10-летнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем легковушки находился 74-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он рассказал, что подъезжал к пешеходному переходу, когда неожиданно с прилегающей дороги задним ходом стала выезжать Газель. Водитель начал объезжать машину и не сразу увидел девочку, переходящую дорогу. Он предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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