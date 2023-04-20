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Свердловское МЧС отчиталось об итогах операции «Опасный лёд»

20.13 Понедельник, 24 апреля 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области обнародовало результаты операции «Опасный лёд», завершившейся с началом новой недели. Опубликованные цифры говорят о том, что уральцы «на ты» с таким природным явлением, как замёрзшие поверхности водоёмов. А такое панибратство — далеко небезвредно.

Операция «Опасный лёд» носила профилактический характер и преследовала целью предотвращение трагических инцидентов на оттаивающих водоёмах области. Объявлена она была 15-го марта, когда лёд на реках и озёрах, расположенных на Свердловской территории, начал утрачивать прочность. С этого момента сотрудники МЧС зарегистрировали 20 происшествий на водоёмах и зафиксировали 134 случая массового выхода людей на лёд. Из воды спасателям пришлось вытаскивать 52 отчаянных смельчаков, рискнувших выйти на лёд даже после предупреждений и запретов. Несколько инцидентов окончились печально — утонули 4 человека, в том числе — на Нижне-Сысертском водохранилище, где мужчина пошёл ко дну вместе своим квадроциклом, и на озере Балтым.

Операция «Опасный лёд» включала в себя также специальные занятия в школах и других учебных заведениях. На этих занятиях представители МЧС рассказывали юным уральцам, чем опасен весенний лёд, и что делать, когда он-таки треснул под кем-то. В этом году таких занятий было проведено 317, а всего инструкции о поведении на ещё подёрнутых льдом водоёмах получили 18 тысяч свердловчан.

К проведению профилактической операции «Опасный лёд» было привлечено более 4 тысяч специалистов свердловского управления МЧС, — сообщает пресс-служба ведомства.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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