В Свердловской области двое мужчин провалились под лед и погибли

– напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать»,