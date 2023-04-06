Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области двое мужчин провалились под лед и погибли
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксированы четыре происшествия на водоемах. При провале под лед погибли двое мужчин.
В пресс-службе МЧС рассказали, что трагедии произошли на Нижне-Сысертском водохранилище и озере Балтым. «Вечерние ведомости» писали, что мужчина на квадроцикле выехал на лед Нижне-Сысертского водохранилища, провалился в воду вместе с транспортным средством и утонул.
Еще двое мужчин провалились под лед в Новоуральске и в Екатеринбурге. К счастью, спасатели доставили их на берег живыми.
В пресс-службе МЧС рассказали, что трагедии произошли на Нижне-Сысертском водохранилище и озере Балтым. «Вечерние ведомости» писали, что мужчина на квадроцикле выехал на лед Нижне-Сысертского водохранилища, провалился в воду вместе с транспортным средством и утонул.
Еще двое мужчин провалились под лед в Новоуральске и в Екатеринбурге. К счастью, спасатели доставили их на берег живыми.
«Не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать»,
– напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».