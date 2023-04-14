В екатеринбургском «Доме печати» сгорела макулатура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эвакуация стала точкой конца рабочей недели для многих сотрудников организаций, расположенных в здании №49 по проспекту Ленина в Екатеринбурга. Людей попросили покинуть помещения «Дома печати» из-за сильного задымления.Ещё до приезда пожарных у очевидцев возникло предположение, что дым идёт из подвального помещения. Так и оказалось — специалисты пожаротушения установили, что очаг возгорания расположен в подвале. Ещё через несколько минут выяснилось, что горит стеллаж с макулатурой. И хоть площадь пожара составила всего 5 квадратных метров, сильное задымление затруднило борьбу с огнём.Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», на сигнал о пожаре к «Дому печати» подогнали аж 13 единиц спецтехники. Всего в тушении пожара приняли участие более 40 человек. Такое повышенное внимание к пожару, оказавшемуся незначительным, связано с особенностью расположения здания (самый центр уральской столицы), его статусом памятника архитектуры федерального значения и, конечно, сильным задымлением, которое позволяло предположить куда более масштабную катастрофу.