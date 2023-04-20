Мальчика унесло на льдине по Туре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Маленький житель Верхотурья решил проверить прочность льда, кое-где ещё оставшегося на водоёмах Свердловской области. Результатом стал незапланированный «сплав» по реке Тура.Несовершеннолетние мальчишки гуляли по берегу реки, когда один из них осмелился шагнуть с твёрдой почвы на прибрежный ледок. Лёд под ним не провалился, но откололся от основного массива и поплыл по течению. Соскочить обратно на берег мальчишка не успел и вынуждено поплыл на этом неуправляемом «плоту». Самое поразительное, что его приятели не только не попытались вызволить «мореплавателя» из опасной ситуации (это-то, как раз, к лучшему), но даже не догадались сообщить о случившемся взрослым.Инцидент мог окончиться плачевно, но, к счастью, информация о плывущем на льдине ребёнке попала в полицию, а оттуда — в 71-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. Мальчику утонуть не дали — подплыли к дрейфующей льдине на лодке и переправили на берег.Без наказания не обошлось. Причём, наказали не «морехода», а его родителей и родителей его «своих не бросающих» друзей. Их привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).