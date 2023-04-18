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Второй артиллерийский снаряд за неделю нашли на территории Свердловской области
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Житель села Рудянское, что расположено неподалёку от города Сухой Лог Свердловской области, обнаружил артиллерийский снаряд. Опасный предмет лежал в поле, с которого недавно сошёл снег.
Мужчина немедленно сообщил о находке в полицию. Оттуда информация поступила в областное управление Россгвардии. В село была направлена группа разминирования. По прибытии специалисты осмотрели предмет и пришли к выводу, что он представляет серьёзную опасность. Снаряд 122-го калибра был снабжён взрывателем и мог сдетанировать при неаккуратном с ним обращении. Боеприпас было решено уничтожить на месте.
Это уже второй артиллерийский снаряд, который случайно находят на территории Свердловской области. Первый такой случай, напомним, произошёл в Нижнем Тагиле, где при рытье траншеи на схожий предмет наткнулся экскаваторщик. В отличие от «селянского» снаряда, нижнетагильский оказался безопасным и представлявшим некий исторический интерес.
Мужчина немедленно сообщил о находке в полицию. Оттуда информация поступила в областное управление Россгвардии. В село была направлена группа разминирования. По прибытии специалисты осмотрели предмет и пришли к выводу, что он представляет серьёзную опасность. Снаряд 122-го калибра был снабжён взрывателем и мог сдетанировать при неаккуратном с ним обращении. Боеприпас было решено уничтожить на месте.
Это уже второй артиллерийский снаряд, который случайно находят на территории Свердловской области. Первый такой случай, напомним, произошёл в Нижнем Тагиле, где при рытье траншеи на схожий предмет наткнулся экскаваторщик. В отличие от «селянского» снаряда, нижнетагильский оказался безопасным и представлявшим некий исторический интерес.
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Нижнетагильский «снаряд» оказался безопасным
19 апреля 2023
19 апреля 2023