Жилой дом сгорел в Тавде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с субботы на воскресенье произошёл крупный пожар в Тавде. Заполыхавший частный дом пожарным пришлось тушить всю ночь.Загоревшийся дом расположен на улице Ситникова. Это одноэтажное строение с мансардой, достаточно крупное, чтобы в нём располагалось сразу четыре квартиры. С какого из помещений началось возгорание и по какой причине, пока устанавливается. Но известно, что огнём к приезду пожарных оказалось охвачено почти всё здание — около 110 квадратных метров.На борьбу с огненной стихии были направлены 5 единиц спецтехники и 16 человек личного состава пожарной части. На локализацию огня и ликвидацию открытого огня им понадобились считанные минуты — сигнал о ЧП поступил в 01:14, а в 01:39 пожар был, в основном, потушен. Но дальнейшая проливка пепелища и разбор сгоревших конструкций заняли не один час. С места происшествия огнеборцы уезжали уже утром, примерно в 05:40.Из ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщают, что пожар на тавдинской улице Ситникова повредил стены, кровлю, перекрытия строения. Нанесён серьёзный материальный ущерб обитателям сгоревшего здания. Но физически, к счастью, никто из них не пострадал.