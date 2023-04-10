Пожар площадью 680 квадратных метров вспыхнул в селе Щелкун Сысертского округа

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников – организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра. Для координации действий сил и средств пожарной охраны развернут оперативный штаб. Для разведки в зоне действия пожара задействована беспилотная авиационная система», – заявили в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости