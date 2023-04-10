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Пожар площадью 680 квадратных метров вспыхнул в селе Щелкун Сысертского округа
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В селе Щелкун Сысертского округа Свердловской обрасти вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по оперативной информации МЧС, составила 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома.
Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра. На данный момент в тушении задействованы девять единиц пожарной техники и 29 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что еще один крупный пожар сейчас ликвидируют рядом с деревней Колмаково в Красноуфимском округе.
Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра. На данный момент в тушении задействованы девять единиц пожарной техники и 29 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников – организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра. Для координации действий сил и средств пожарной охраны развернут оперативный штаб. Для разведки в зоне действия пожара задействована беспилотная авиационная система», – заявили в МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Напомним, что еще один крупный пожар сейчас ликвидируют рядом с деревней Колмаково в Красноуфимском округе.
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