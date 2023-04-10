В Свердловской области около деревни Колмаково горят торфяники





– передает издание. «Сейчас с огнем борются 60 человек, задействованы 24 ранцевых огнетушителя, 7 мотопомп, 8 единиц техники. На место горения выдвинулся пожарный поезд»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в четырех километрах от деревни Колмаково в Красноуфимском округе горят торфяники. В тушении задействованы 60 человек.По последним данным портала «Красноуфимск Онлайн», площадь пожара составила 70 гектаров, в том числе пять гектаров активного горения.