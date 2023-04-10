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В Свердловской области около деревни Колмаково горят торфяники
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области в четырех километрах от деревни Колмаково в Красноуфимском округе горят торфяники. В тушении задействованы 60 человек.
По последним данным портала «Красноуфимск Онлайн», площадь пожара составила 70 гектаров, в том числе пять гектаров активного горения.
По последним данным портала «Красноуфимск Онлайн», площадь пожара составила 70 гектаров, в том числе пять гектаров активного горения.
«Сейчас с огнем борются 60 человек, задействованы 24 ранцевых огнетушителя, 7 мотопомп, 8 единиц техники. На место горения выдвинулся пожарный поезд»,
– передает издание.
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