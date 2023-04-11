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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Артемовском
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудитель уголовное дело после инцидента с подростками в Артемовском.
Ранее сообщалось, что два мальчика 10 и 13 лет пытались надругаться над восьмилетним ребенком с помощью деревянной палки. Когда у них не получилось, они избили мальчика, в том числе камнями, и засунули его в уличный туалет, в отверстие с отходами.
Мальчик выбрался и рассказал о произошедшем матери. Тогда сообщалось, что уголовное дело по этой истории не стали возбуждать, так как дети не достигли 14 лет. Но их могут отправить в спецшколу, воспитанники которой заявили о систематическом насилии над детьми.
По факту инцидента в Артемовском проводится процессуальная проверка. Как пишет Накануне.RU, глава СКР поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц в сфере профилактики подростковой преступности.
Ранее сообщалось, что два мальчика 10 и 13 лет пытались надругаться над восьмилетним ребенком с помощью деревянной палки. Когда у них не получилось, они избили мальчика, в том числе камнями, и засунули его в уличный туалет, в отверстие с отходами.
Мальчик выбрался и рассказал о произошедшем матери. Тогда сообщалось, что уголовное дело по этой истории не стали возбуждать, так как дети не достигли 14 лет. Но их могут отправить в спецшколу, воспитанники которой заявили о систематическом насилии над детьми.
По факту инцидента в Артемовском проводится процессуальная проверка. Как пишет Накануне.RU, глава СКР поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц в сфере профилактики подростковой преступности.
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