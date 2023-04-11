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Завершены поиски пропавшей в Екатеринбурге 13-летней девочки
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 13-летней Анастасии. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что девочка пропала 15 апреля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда. Девочку нашли живой сегодня ночью.
Напомним, что девочка пропала 15 апреля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда. Девочку нашли живой сегодня ночью.
«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь!» – сообщили поисковики.
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