В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анастасия Светлакова. Ее местонахождение неизвестно с 15 апреля.Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.На момент пропажи девочка была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Светлаковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.