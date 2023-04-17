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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анастасия Светлакова. Ее местонахождение неизвестно с 15 апреля.
Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.
На момент пропажи девочка была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Светлаковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.
На момент пропажи девочка была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Светлаковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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13 апреля 2023