В центре Екатеринбурга полыхала «ГАЗель»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 18-го апреля, в центральной части уральской столицы загорелся автофургон марки «ГАЗель». Произошло это в первой половине дня на улице Красноармейской, неподалёку от Театра оперы и балета.Загоревшаяся «ГАЗель» стояла на углу дома 2 по улице Красноармейская. Она сильно дымила, чем привлекла внимание многих зевак. На место происшествия были вызваны представители МЧС. Но потушить вспыхнувший автотранспорт владельцы пытались своими силами. Поскольку своего огнетушителя у них не нашлось, этим средством пожаротушения с ними поделились работники кофейни «Engels», которые стали случайными свидетелями происшествия (информация об этом появилась в издании «ФедералПресс»).«Самодельные» пожарные успеха не снискали. Пожар на колёсах сдался только умелым действиям подоспевших профессионалов. По какой причине полыхнула «ГАЗель» не сообщается.