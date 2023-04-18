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В лобовом ДТП на ЕКАД погибла женщина
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись автомобили «Нива» и Kia Ceed. В аварии погибла женщина.
ДТП произошло сегодня в 11.00. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель «Нивы» ехала по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Березовского и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Ceed.
В результате ДТП 34-летняя женщина-водитель «Нивы» получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.
Также в ДТП пострадала женщина-водитель Kia Ceed, ее доставили в больницу с ушибом ноги и переломом плеча.
ДТП произошло сегодня в 11.00. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель «Нивы» ехала по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Березовского и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Ceed.
В результате ДТП 34-летняя женщина-водитель «Нивы» получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.
Также в ДТП пострадала женщина-водитель Kia Ceed, ее доставили в больницу с ушибом ноги и переломом плеча.
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