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Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 15 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
На территории Свердловской область площадь одного лесного пожара выросла на 11 гектаров. Ранее в «Авиалесоохране» сообщали о пожаре площадью четыре гектара.
По данным на 17 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади, пройденной огнем, 15 гектаров.
Всего в России действует 13 лесных пожаров на общей площади 488 гектаров.
По данным на 17 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади, пройденной огнем, 15 гектаров.
Всего в России действует 13 лесных пожаров на общей площади 488 гектаров.
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