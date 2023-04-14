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За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера на территории Свердловской области специалистами лесопожарных служб был зафиксирован один лесной пожар.
Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». По данным на 16 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади четыре гектара. В минувшую пятницу возгораний в свердловских лесах не фиксировали.
Всего в минувший день в России было зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 666 гектаров.
Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». По данным на 16 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади четыре гектара. В минувшую пятницу возгораний в свердловских лесах не фиксировали.
Всего в минувший день в России было зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 666 гектаров.
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