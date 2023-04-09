Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном жилом доме на улице Панфилова. Его площадь составила 156 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.46. Локализировали огонь в 08.06, полностью ликвидировали горение огнеборцы в 10.13.В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 специалистов МЧС.В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.