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Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном жилом доме на улице Панфилова. Его площадь составила 156 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.46. Локализировали огонь в 08.06, полностью ликвидировали горение огнеборцы в 10.13.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 специалистов МЧС.
В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07.46. Локализировали огонь в 08.06, полностью ликвидировали горение огнеборцы в 10.13.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 специалистов МЧС.
В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом и надворные постройки. Информации о пострадавших нет.
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