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Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 21.30, в Екатеринбурге на улице Лучистой, около дома №16, произошла авария с участием автомобилей Hyundai Solaris и BMW. В результате ДТП один человек погиб и еще один попал в больницу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Водитель Hyundai скончался на месте происшествия, а водителя BMW доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Госавтоинспектора выясняют обстоятельства ДТП, добавили в пресс-группе.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Водитель Hyundai скончался на месте происшествия, а водителя BMW доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Госавтоинспектора выясняют обстоятельства ДТП, добавили в пресс-группе.
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