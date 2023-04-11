Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 21.30, в Екатеринбурге на улице Лучистой, около дома №16, произошла авария с участием автомобилей Hyundai Solaris и BMW. В результате ДТП один человек погиб и еще один попал в больницу.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Водитель Hyundai скончался на месте происшествия, а водителя BMW доставили в больницу с тяжелыми травмами.Госавтоинспектора выясняют обстоятельства ДТП, добавили в пресс-группе.