В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста

приводят слова представителей «Росгосцирка» в «Комсомольской правде».

«Данный вид воздушного номера не предусматривает использования мата, так как в номере нет отрывных трюков, номер исполняется в "каче". Согласно требованиям охраны труда, предъявляемым к организации и проведению цирковых представлений, страховка исполнителя обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. При исполнении гимнастического номера артист был оснащен страховкой с использованием страховочных петель ("удавок")»,