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В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ФКП «Росгосцирк» не нашли нарушений требований охраны труда при выполнении трюков 14-летним гимнастом из цирковой студии Дома культуры «Ровесник» в Заречном, который во время тренировки упал с большой высоты и получил серьезные травмы.
Напомним, что вовремя выполнения юношей номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате подросток упал с высоты примерно двух-трех метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В «Росгосцирке» также заявили, что их специалисты смогут официально прокомментировать ситуацию лишь после окончания технологической экспертизы.
В организации также предварительно называли произошедшее «форс-мажором», вызванным дефектом троса. При этом представители «Росгосцирка» вновь сослались на специальную комиссию, которая должна будет изучить «природу возникновения данного дефекта страховочного оборудования и степень износа конструкций».
Напомним, что вовремя выполнения юношей номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате подросток упал с высоты примерно двух-трех метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
«Данный вид воздушного номера не предусматривает использования мата, так как в номере нет отрывных трюков, номер исполняется в "каче". Согласно требованиям охраны труда, предъявляемым к организации и проведению цирковых представлений, страховка исполнителя обеспечивалась за счет заплета материала стропы вокруг рук. При исполнении гимнастического номера артист был оснащен страховкой с использованием страховочных петель ("удавок")»,
– приводят слова представителей «Росгосцирка» в «Комсомольской правде».
В «Росгосцирке» также заявили, что их специалисты смогут официально прокомментировать ситуацию лишь после окончания технологической экспертизы.
В организации также предварительно называли произошедшее «форс-мажором», вызванным дефектом троса. При этом представители «Росгосцирка» вновь сослались на специальную комиссию, которая должна будет изучить «природу возникновения данного дефекта страховочного оборудования и степень износа конструкций».
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