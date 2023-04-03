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Сильно полыхнула трава на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Пожар произошёл этим вечером на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Неподалёку от недавно открывшегося торгового центра загорелась сухая, прошлогодняя трава.
В непосредственной близости от очага возгорания оказались участники телеграм-чата, который создавался в период спасения Калиновского лесопарка от широченной автотрассы. От трассы лес отбили, но сложившаяся группа не распалась, а продолжает заниматься полезными для города делами. Вот и сейчас неравнодушные граждане вызвали пожарных и сами по мере возможности помогли им в тушении травы.
При всей кажущейся несерьёзности случая, пожар успел напугать не только жителей Екатеринбурга, но и верхнепышминцев — дым от полыхающей травы идёт такой густой, что виден был в двух соседних городах. На тушение природного пожара прислали одну единицу спецтехники и четырёх специалистов пожаротушения. Сейчас главная их задача — не дать огню перекинуться на лесопарк.
В непосредственной близости от очага возгорания оказались участники телеграм-чата, который создавался в период спасения Калиновского лесопарка от широченной автотрассы. От трассы лес отбили, но сложившаяся группа не распалась, а продолжает заниматься полезными для города делами. Вот и сейчас неравнодушные граждане вызвали пожарных и сами по мере возможности помогли им в тушении травы.
При всей кажущейся несерьёзности случая, пожар успел напугать не только жителей Екатеринбурга, но и верхнепышминцев — дым от полыхающей травы идёт такой густой, что виден был в двух соседних городах. На тушение природного пожара прислали одну единицу спецтехники и четырёх специалистов пожаротушения. Сейчас главная их задача — не дать огню перекинуться на лесопарк.
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В Екатеринбурге на площади 10 гектаров горит сухая трава
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