Сильно полыхнула трава на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожар произошёл этим вечером на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Неподалёку от недавно открывшегося торгового центра загорелась сухая, прошлогодняя трава.В непосредственной близости от очага возгорания оказались участники телеграм-чата, который создавался в период спасения Калиновского лесопарка от широченной автотрассы. От трассы лес отбили, но сложившаяся группа не распалась, а продолжает заниматься полезными для города делами. Вот и сейчас неравнодушные граждане вызвали пожарных и сами по мере возможности помогли им в тушении травы.При всей кажущейся несерьёзности случая, пожар успел напугать не только жителей Екатеринбурга, но и верхнепышминцев — дым от полыхающей травы идёт такой густой, что виден был в двух соседних городах. На тушение природного пожара прислали одну единицу спецтехники и четырёх специалистов пожаротушения. Сейчас главная их задача — не дать огню перекинуться на лесопарк.