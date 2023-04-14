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Снегопады привели к росту ДТП на дорогах Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Ожидаемо, резкое похолодание и выпавший снег осложнили вчера ситуацию на дорогах Свердловской области. Дорожные покрытия стали скользкими, а видимость ухудшилась. Как результат — 6 серьёзных автомобильных аварий за день.
Про одну из них «Вечерние Ведомости» уже писали: на 332-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Тем же вечером, примерно в 22:00 на 169-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень грузовой автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с другим грузовиком, автомобилем марки «МАН». В результате 50-летний водитель автомобиля «МАН» получил травмы и был госпитализирован в Пышминскую центральную больницу.
Как сообщает ВК-паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», за вчерашний день на дорогах Свердловской области в авариях получили травмы различной степени тяжести 8 человек, две из них — дети.
Про одну из них «Вечерние Ведомости» уже писали: на 332-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Тем же вечером, примерно в 22:00 на 169-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень грузовой автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с другим грузовиком, автомобилем марки «МАН». В результате 50-летний водитель автомобиля «МАН» получил травмы и был госпитализирован в Пышминскую центральную больницу.
Как сообщает ВК-паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», за вчерашний день на дорогах Свердловской области в авариях получили травмы различной степени тяжести 8 человек, две из них — дети.
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