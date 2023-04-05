Два человека пострадали в аварии на трассе Пермь – Екатеринбург





– рассказали в свердловской Госавтоинспекции. «Водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Екатеринбурга, в условиях снегопада выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части и наезд на опору освещения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером на 332-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой пострадали два человека. По предварительным данным, водительница не справилась с управлением.В результате ДТП пострадала 27-летняя водительница и ее 22-летний пассажир. Какие травмы они получили, в ГИБДД не уточнили.