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Два человека пострадали в аварии на трассе Пермь – Екатеринбург
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции по Свердловской области
Вчера вечером на 332-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой пострадали два человека. По предварительным данным, водительница не справилась с управлением.
В результате ДТП пострадала 27-летняя водительница и ее 22-летний пассажир. Какие травмы они получили, в ГИБДД не уточнили.
«Водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Екатеринбурга, в условиях снегопада выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части и наезд на опору освещения»,
– рассказали в свердловской Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадала 27-летняя водительница и ее 22-летний пассажир. Какие травмы они получили, в ГИБДД не уточнили.
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