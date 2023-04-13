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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до десяти гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки в Свердловской области потушили три лесных пожара. Сейчас на территории лесного фонда региона продолжает действовать один пожар.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» на 14 апреля 02.00, в области продолжает действовать один пожар на площади, пройденной огнем десять гектаров. Вчера «Авиалесоохрана» сообщала о пожарах на площади 40 гектаров.
Всего в России за последний день было зафиксировано десять лесных пожаров на общей площади 1 425 гектаров, в том числе пять пожаров, которые огнеборцы смогли локализовать на площади 80 гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны» на 14 апреля 02.00, в области продолжает действовать один пожар на площади, пройденной огнем десять гектаров. Вчера «Авиалесоохрана» сообщала о пожарах на площади 40 гектаров.
Всего в России за последний день было зафиксировано десять лесных пожаров на общей площади 1 425 гектаров, в том числе пять пожаров, которые огнеборцы смогли локализовать на площади 80 гектаров.
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